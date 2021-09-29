Netflix'te yayınlanan 'Aşk101' dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Kubilay Aka, oynadığı karakterlerle ilgili bir totemi olmadığını söyledi.

Bensu Soral'la rol aldıkları 'Cam Tavanlar' dizisi reyting kurbanı olan Kubilay Aka, Gain'de yayınlanan Dayı şov aldı programa konuk oldu. Keyifli geçen programda oyuncu, açıklamalarda bulundu. ''İyi bir tepki oyuncusuyum'' diyen Aka, oynadığı karakterler ile ilgili bir totemi olmadığını belirtti. Aka, "Aslında bir totemim yok ama karakterleri okuduktan son ne yapabilirim diye düşünüp çok çalışıyorum" dedi. Oyuncu Miray Daner'le ayrıldıktan sonra kalbini uzun bir süredir aşka kapatan oyuncu "Daha önce bir kadın tarafından reddedildin mi" sorusunu, "Evet reddedildim" şeklinde yanıtladı. Karanlıktan çok korktuğunu açıklayan Kubilay Aka, stüdyoda bir anda ışıklarının kapatılmasıyla anlık bir şok yaşadı.