İyi bir aşçı değil iyi bir şefim

İyi bir aşçı değil iyi bir şefim

Ünlü şef Somer Sivrioğlu bir itirafta bulundu. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan Sivrioğlu, aşçılık konusunda iyi olmadığını söyledi. Ünlü şef, "Kendimi yemek pişirme konusunda yetenekli görmüyorum! Ben o formasyondan gelmedim, işletmeci ailenin çocuğuydum, işletmesini biliyorum. Annem bu işi biliyor, ben öğrenerek kendimi geliştirdim. İyi bir aşçı değilim, ama iyi bir şef olduğumu söylüyorum!" dedi.