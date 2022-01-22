Radikal karar

Moda avcısı Ivana Sert, radikal bir karar aldı. Geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de sade bir törenle Sezer Dermenci ile dünya evine giren Sert, Türkiye, turuna çıktı. Antalya'da 5 gün balayı yapan çift, Güney Doğu Anadolu turuna çıktı. Çift ilk olarak Urfa'ya gitti. Ardından Mardin'e geçti. Sert, bölgenin tarihi, turistik yerlerini gezerek bilgiler edindi. Bölgenin yöresel yemeklerini de tadan Sert, gezisinden renkli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sert, şehre hayran kaldığını belirtti.