İtalyanları fethetti

Oyuncu Melike İpek Yalova, İtalya'nın önde gelen programlarından Verissimo'ya katıldı. İtalya'da eğitim için geçirdiği sürenin kalbinde başka bir yere sahip olduğunu söyleyen Yalova, ülkeyi adeta ikinci evi olarak gördüğünü belirtti. İki ülke arasında bir sürü benzerlik ve ortak değerlerin olduğunu söyleyen Yalova, Türk dizilerinin İtalya'da da büyük kitleler tarafından sevilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.