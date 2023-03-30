İtalyan Lisesi'nde bursla okudum

Yaşamını İtalya'da sürdüren oyuncu Can Yaman, öğrencilik yıllarından bahsetti. İtalyan Lisesi'nden mezun olduğunu belirten oyuncu, bursla okuduğunu açıkladı. Yaman, "İtalyan Lisesi'ne gittim, ücretli özel bir okuldu, ama kader, 14 yaşımdayken babamın işi daha da kötüleşti, bu yüzden okul parasını ödeyemedik. Bu gerçek bana çok azim verdi, o yüzden her yıl burs kazandım ücretsiz okudum. Annemi hayal kırıklığına uğratmak istemedim çünkü annem çok önemsiyordu yabancı dil öğrenmemi. Hayalim dünya vatandaşı olmaktı. İtalyan lisesi dünya görüşümü güçlendirmek için fırsat oldu" dedi.