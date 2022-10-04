İtalyan kombini

Popçu Demet Akalın, KKTC Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Akalın, dünden bugüne sevilen eserlerini seslendirdi. Altın rengi elbisesiyle dikkat çeken Akalın, kombininin İtalya'dan olduğunu belirtti. Yaz aylarını yoğun konser programıyla geçirdiğini belirten popçu, sadece 3 gün tatil yapabildiğini söyledi. Akalın, "Bu yaz çok yoğundu. Bazen uyanıyordum, hangi şehirde olduğumu unutur duruma gelmiştim. Sadece üç gün tatil yapma fırsatım oldu" dedi.