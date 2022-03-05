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05 Mart 2022 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 13:30:00

İtalyan dizisinde Türk polisi

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Disney Plus'la yaptığı anlaşma üzerine platforma çekeceği yeni dizi için yakında Türkiye'ye gelecek olan Can Yaman'ın İtalya'da rol aldığı 'Viola Come Il Mare' dizisinin tanıtımı yayınlandı.

Disney Plus'la yaptığı anlaşma üzerine platforma çekeceği yeni dizi için yakında Türkiye'ye gelecek olan Can Yaman'ın İtalya'da rol aldığı 'Viola Come Il Mare' dizisinin tanıtımı yayınlandı. Dizinin yayınlanacağı İtalyan TV kanalı Canale 5'te fragmanı dönen yapımda Yaman'ın canlandırdığı rol de ortaya çıktı. Tanıtımda oyuncunun Türk bir polisi canlandırdığı görüldü.

Etiketler : can yaman disney plus anlaşma
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