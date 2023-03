İtalya'da yardım turu

Dijitalde yayınlanacak olan 'El Turco' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Can Yaman, gönülleri fethetti. Yaşamını İtalya'da sürdüren oyuncu, derneği 'Can Yaman for Children' ile yeni bir dayanışma projesi başlattı. 'Break the Wall Tour' isimli proje kapsamında 10 Mart'ta İtalya turuna çıkan Yaman, gelirin bir kısmını Türkiye'deki depremzedelere, psikolojik yardımda bulunmayı taahhüt edecek kuruluşlara bağışlayacak. Kampanya iki buçuk ay sürecek.