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02 Ekim 2022 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 18:30:00

İtalya'da rekor başlangıç

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Can Yaman'ın başrolünü Francesca Chillemi ile paylaştığı İtalya'da yayınlanan 'Viola Come Il Mare' adlı dizi reyting rekorlarını alt üst etti.

Can Yaman'ın başrolünü Francesca Chillemi ile paylaştığı İtalya'da yayınlanan 'Viola Come Il Mare' adlı dizi reyting rekorlarını alt üst etti. İtalya'da geniş bir hayran kitlesi olan Yaman'ın Canal 5'te ekrana gelen projesi 20,4 reyting alarak rekor bir izlenme sayısına imza attı. Oyuncu dizide, müfettiş Francesco Demir karakterine hayat veriyor.


Etiketler : rekor başlangıç Can Yaman Francesca Chillemi Viola Come Il Mare
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