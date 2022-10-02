İtalya'da rekor başlangıç

Can Yaman'ın başrolünü Francesca Chillemi ile paylaştığı İtalya'da yayınlanan 'Viola Come Il Mare' adlı dizi reyting rekorlarını alt üst etti. İtalya'da geniş bir hayran kitlesi olan Yaman'ın Canal 5'te ekrana gelen projesi 20,4 reyting alarak rekor bir izlenme sayısına imza attı. Oyuncu dizide, müfettiş Francesco Demir karakterine hayat veriyor.





