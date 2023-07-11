İtalya'da ödüllendiler

Oyuncular Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek İtalya'da ödüllendi. 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi İtalya'da 'Terra Amara' ismiyle yayınlanan projenin oyuncuları Sicilya'da 17. kez düzenlenen 'Nations Awards-Thinking Green Taormina' ödül törenindeki konuşmasında Alışık "Ülkemde yapılan dizilerin yurt dışındaki başarısı göğsümüzü kabartıyor. Dünyada beğeniyle izlenen bu başarılı projeleri yapmaya devam edeceğiz" dedi. Altınbilek ise tören çıkışında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.