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13 Ağustos 2023 Pazar 12:37:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 12:37:00

İtalya'da ödüllendi

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Oyuncu Uğur Güneş, tatil yaptığı İtalya'da büyük bir onur yaşadı. Uğur Güneş, Ariano Uluslararası Film Festivali'nde 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki performansıyla En İyi Uluslararası Drama Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

TRT'de ekrana gelecek olan 'Selahaddin Eyyubi' dizisinin başrol oyuncusu olan Uğur Güneş, çekimler öncesi tatil yaptığı İtalya'da büyük bir onur yaşadı. Oyuncu, Ariano Uluslararası Film Festivali'nde 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki performansıyla En İyi Uluslararası Drama Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Güneş törende, "İtalya benim için kendi vatanım gibi oldu. Sizleri seviyorum" dedi.

Etiketler : uğur güneş italya bir zamanlar çukurova ödül
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