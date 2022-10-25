İtalya'da evet!

Dijitalde yayınlanan 'Aşk 101' dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu İpek Filiz Yazıcı, evliler kervanına katıldı. Oyuncu, uzun bir süredir birlikte olduğu müzisyen Ufuk Beydemir ile İtalya'nın Tivoli kentinde evlendi. Yazıcı, mutluluğunu sosyal medya hesabından nikâh fotoğraflarıyla paylaştı. Oyuncunun hayranları çifte, 'tebrikler' yorumlarında bulundu.