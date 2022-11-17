İtalya'da çok güzel hareketler

Oynadığı dizilerle İtalya'da geniş hayran kitlesine sahip olan Özge Gürel'e dünyaca ünlü markalardan reklam teklifleri yağıyor. Geçtiğimiz ağustos ayında yedi yıldır birlikte olduğu Serkan Çayoğlu'yla İtalya'da tarihi Villa Rizzardi kalesinde masalı bir düğünle hayatını birleştiren Gürel, gelen teklifleri değerlendirmek için ülkeye gidecek. Gürel, birçok popüler markayla da masaya oturacak.