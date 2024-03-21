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İtalya'da bize hayranlar
21 Mart 2024 Perşembe 07:33:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 07:33:00

İtalya'da bize hayranlar

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Milano tatilinden dönen Neslihan Atagül, "Orada Türk dizilerine aşırı hayranlık durumu var. Bu beni memnun ediyor." dedi.

Oyuncu Neslihan Atagül, alışverişte objektiflere yansıdı. Milano tatilinden dönen Atagül, orada bir talk şov programına katıldığını söyledi. Programın bu hafta sonu yayınlanacağını belirten Atagül, ''Orada Türk dizilerine aşırı hayranlık durumu var. Bu beni memnun ediyor. Bence diğer oyuncu arkadaşlarımı da çok memnun ediyordur. Sizler de bizlerle gurur duyuyor musunuz?" diyerek gülümsedi. Milano'da güzel yemekler yediğini de söyleyen Atagül, "Çok güzel yemekler yedim. İtalyan mutfağı bilirsiniz ki muazzam. Fazla alışveriş yapamadım. Makarna, pizza bizlerin de yaptığı yemekler zaten" dedi.

Etiketler : oyuncu neslihan atagül milano
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