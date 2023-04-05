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05 Nisan 2023 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 12:00:00

"İsyan ettim, cezalandırıldım"

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Hülya Koçyiğit, 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle, 'Korkmuyorum, Farkındayım' başlıklı konferansa katıldı.

Yeşilçam oyuncusu Hülya Koçyiğit, 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle, 'Korkmuyorum, Farkındayım' başlıklı konferansa katıldı. Kızı meme kanseri kendisi ise akciğer kanseriyle mücadele eden Koçyiğit "Kızım kanser olduğunu açıkladığında korkuya kapıldım. O dönemde 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum" dedi.

Etiketler : hülya koçyiğit kanser haftası oyuncu

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