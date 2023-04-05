"İsyan ettim, cezalandırıldım"

Yeşilçam oyuncusu Hülya Koçyiğit, 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle, 'Korkmuyorum, Farkındayım' başlıklı konferansa katıldı. Kızı meme kanseri kendisi ise akciğer kanseriyle mücadele eden Koçyiğit "Kızım kanser olduğunu açıkladığında korkuya kapıldım. O dönemde 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum" dedi.