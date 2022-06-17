İstikamet Ege sahilleri

Engin Akyürek'le başrolünü paylaştığı dijitalde yayınlanan 'Kaçış' dizisinde yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, sevgilisi Yolaç Özcan'la görüntülendi. İkili, Oligark adlı mekânda baş başa romantik akşam yemeği yedi. Çeşme'de kısa bir tatil yapan ikiliden Helvacıoğlu, "Görüşmeler var. Yolaç'ın da biraz işleri var, onları halledip tekrardan tatile çıkmayı düşünüyoruz. Bu yaz bol bol gezip, dinleneceğiz" dedi.