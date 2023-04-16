‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Hande Erçel önceki gün tek başına objektiflere yansıdı. Oyuncu, menajerlik şirketinde yeni projeleri için toplantı yaptı. Çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet eden Erçel, "Projeler konuşuyoruz. Daha netleşen bir şey yok" dedi. Hakan Sabancı'yla birlikteliği hakkında oyuncu, "Her şey çok güzel ve yolunda" derken Sabancı Ailesi'nin kendisini istemediği haberleri karşısında Erçel, sessiz kaldı.