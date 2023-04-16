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16 Nisan 2023 Pazar 15:50:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 15:50:00

‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz

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Oyuncu Hande Erçel önceki gün tek başına objektiflere yansıdı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Hande Erçel önceki gün tek başına objektiflere yansıdı. Oyuncu, menajerlik şirketinde yeni projeleri için toplantı yaptı. Çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet eden Erçel, "Projeler konuşuyoruz. Daha netleşen bir şey yok" dedi. Hakan Sabancı'yla birlikteliği hakkında oyuncu, "Her şey çok güzel ve yolunda" derken Sabancı Ailesi'nin kendisini istemediği haberleri karşısında Erçel, sessiz kaldı.

Etiketler : oyuncu hande erçel hakan sabancı
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