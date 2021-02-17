İşte Malhun Hatun

'Kuruluş Osman' dizisine dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy'un setten ilk görüntüleri basına servis edildi. Yapımda Malhun Hatun karakterini canlandıracak olan oyuncu, bu hafta gelecek yeni bölümde obadaki dengeleri değiştirecek. Bir dönem dizisinde rol alacak olmanın heyecanını yaşayan Atiksoy, rolüne tarih kitapları okuyarak hazırlandı.

