İŞTE LALİN!

Beş ay önce kızları Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti nazardan korktuklarını dile getirmişti. Dün öğle saatlerinde kızının ayak fotoğrafını paylaşan Kobal, takipçilerinin ısrarına dayanamayarak Lalin'in yüzünü de ilk kez gösterdi. Oyuncunun sevenleri Lalin'i Kobal'a benzetti.

