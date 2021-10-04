İşte İsmet Ersoy

Fikret Kuşkan, Özge Borak ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı 'Akif' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Borak, İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan dizinin setinden kareler paylaştı. Mehmet Akif'in eşi İsmet Ersoy'u canlandıran Borak'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. TRT'nin kendi dijital platformunda izleyiciyle buluşturacağı yapım, 13 bölümden oluşacak.