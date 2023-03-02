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02 Mart 2023 Perşembe 15:38:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 15:38:00

İstanbul'un fethini resmettiler

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Resul Aydemir ve İsmail Hakkı Ürün, Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'ndaki çadır kentte miniklerle çeşitli oyunlar onadı.

Ünlü rap sanatçısı Resul Aydemir ve oyuncu İsmail Hakkı Ürün, İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'ndaki çadır kentte miniklerle çeşitli oyunlar onadı. İki sanatçı daha sonra çadıra İstanbul'un fethini resmetti.

Oyuncu Ürün, sprey boya ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın silüetini, Aydemir ise surları şahin topları ve Türk bayrağını çizdi.

Aydemir, "Hem acıları paylaşmak hem de eksik şeyleri tamamlamak için buradayız. Amacımız, çocukların gündemini değiştirmek, onları bir saatliğine de olsa acı dolu bu gündemden çıkarmaktı. Siluet yapılınca bayrağımızı, surumuzu, şahin toplarını da yaptık. İstanbul'un fethini bu çadırlarımıza işlemiş olduk" diye konuştu.

Etiketler : resul aydemir ismail hakkı ürün iletişim başkanlığı gaziantep çadır kent

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