İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik

En son ekranlara veda eden 'Akıncı' dizisinde yer alan oyuncu Müge Boz önceki akşam eşi Caner Erdeniz'le birlikte Ulus trafiğinde objektiflere yansıdı. Habercilere İstanbul'un karmaşasını kaçarak köye yerleşen çoğu ünlü ismin aksine Boz, şehir hayatının trafiğini kabul ettiğini belirtti. Oyuncu, "Biz İstanbul'dan taşınacak olsaydık çoktan yapardık. Bu şehri böyle trafiğiyle sevmeyi kabul ettik. Çünkü trafik her zaman İstanbul'da vardı" diye konuştu.