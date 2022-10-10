İstanbul'da Sonbahar

Teoman, Harbiye Açıkhava'da 2 gün üst üste konser verdi. Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen her iki konserin biletleri tükendi. Teoman, klasik bir giriş yaparak "N'apim Tabiatım Böyle" ile konserine başladı. Aralıksız iki saat sahnede kalan rockçı performansıyla izleyenleri coşturdu. Harbiye'yi son dört şarkısında ayağa kaldıran sanatçı, İstanbul korosuyla unutulmaz bir sonbahar gecesine imza attı.