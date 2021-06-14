İstanbul'da nikah Bodrum'da eğlence

Sinan Tuzcu ile Beyza Kupa, İstanbul'daki nikahlarının ardından yakın arkadaşları ile Bozburun Yacht Club'da kutlama için bir araya geldi. Tuzcu ve Kapu'nun Bozburun Yacht Club'daki temsili nikahını Edhem Nirvana kıyarken, çifti nikah sonrası Bodrum'daki eğlencelerinde yakın dostlarıyla doyasıya eğlendi.