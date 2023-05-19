İstanbul'da Johnny Depp hazırlığı

Hollywood'un en iyi oyuncularından Johnny Depp, 10 Haziran'da İstanbul'a geliyor. Rock müziğinin efsane isimleri Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan 'Hollywood Vampires' grubuyla birlikte konser vermeye hazırlanan oyuncunun konaklayacağı otel belli oldu. Yıldız isim, Cem Hakko'nun Nişantaşı'nda açtığı yeni otelinde kalacak. Depp, az odalı konseptiyle öne çıkan otelin penthouse'unda konaklayacak. Otel ünlü yıldız için hummalı bir çalışma içerisine girerken Depp'in özel talepleri için de bir ekip görevlendirildi.

