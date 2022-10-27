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27 Ekim 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 15:00:00

İstanbul'a geri taşındı

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Oyuncu Gülsim Ali tek başına objektiflere yansıdı.

Oyuncu Gülsim Ali tek başına objektiflere yansıdı. Ali, bir AVM'de dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. 'Gönül Dağı' dizisinin çekimleri için 2 senedir İstanbul'dan uzakta bir hayat yaşayan oyuncu, "2 sene boyunca işim gereği Eskişehir'de yaşadım. İç Anadolu olduğu için havalar çok soğuktu. Bu yıl İstanbul'un hava koşullarına uygun kendime yeni bir gardırop yapıyorum" diye konuştu.

Etiketler : gülsim ali oyuncu istanbul gönül dağı
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