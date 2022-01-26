26 Ocak 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 10:30:00
İstanbul konserine özel hazırlık
Sertab Erener, hayranlarıyla bir araya geliyor. Sanatçı, Kerki Solfej organizasyonuyla 4 Şubat'ta Volkswagen Arena'da sevenlerinin karşısına çıkacak.
Sertab Erener, hayranlarıyla bir araya geliyor. Sanatçı, Kerki Solfej organizasyonuyla 4 Şubat'ta Volkswagen Arena'da sevenlerinin karşısına çıkacak. Erener, konserine özel olarak hazırlık yapıyor. Sanatçı, dans şovları, özel repertuvarı ve sahne performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakacak.