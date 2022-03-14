İstanbul dünyanın en güzel şehri

Dünyaca ünlü 'La Casa De Papel' dizisinin Berlin'i karakteriyle bilinen Pedro Alonso, yeniden Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz aylarda kitabının tanıtımı için İstanbul'da bulunan oyuncu, bu kez sevgilisiyle birlikte tarihi yarımadayı gezmek için geldi. Boğaz'da bir mekanda yemek yerken görüntülenen oyuncu, "Türk yemeklerini ve İstanbul'u çok özlemiştim. Geçen aylarda kitabım için gelmiştim. Şimdi de İstanbul'un tadını çıkarmak için geldim. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri" dedi. Pedro Alonso, dizideki imajından çıkıp sakallarını uzattığı görüldü.

