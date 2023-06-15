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15 Haziran 2023 Perşembe 15:39:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 15:39:00

İstanbul aşkına

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Ziynet Sali yeni teklisni müzikseverlerin beğenisine sundu.

Şarkıcı Ziynet Sali yeni teklisi 'Duy İstanbul'u müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Umut Yaşar Sarıkaya'ya ait olan şarkının düzenlemesini Ozan Doğulu üstlendi. Şarkıcının klip çekimleri İstanbul'un sembol mekanlarında yapıldı. Sirkeci Garı'nda başlayan çekimler Kız Kulesi'ni karşıdan gören Salacak Sahili'nde devam etti. "Ben İstanbul'a aşık bir öğrenci olarak geldim. İstanbul'un yeri bende çok ayrı" diyen Sali, "Duy İstanbul, yorgunluğa, kırgınlığa rağmen yine de aşkından vazgeçmek istemeyenlerin şarkısı oldu" dedi.

Etiketler : ziynet sali tekli şarkıcı
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