İspanyolca dersleri alıyor

'Kardeşlerim' dizisinde yer alan oyuncu Onur Seyit Yaran, Etiler'de görüntülendi. Modellikten oyunculuğa geçen Yaran, İspanyolca dersleri almaya başladığını söyledi. Oyuncu, "İspanyolca sevdiğim bir dil. Çok güzel gidiyor. Öğrenmeye de devam ediyorum. İnşallah bir gün İspanyol sinemasında da olurum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederim. Umarım hayalim gerçekleşir" diye konuştu.





