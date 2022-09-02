İspanya'da Selin rüzgarı

Hilal Altınbilek ve Furkan Palalı'nın başrolünü paylaştığı ekranlara veda eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Selin Genç'in şöhreti ülke sınırlarını aşarak İspanya'ya ulaştı. Oyuncu, ülkenin önde gelen dergilerinden Semana için objektif karşısına geçti. İspanyol hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Genç, "İsmimi ve ülkemin adını sınırları aşarak ulaşması gurur verici, bu sorumlulukla oyunculukta emin adımlarla ilerleyeceğim" dedi.