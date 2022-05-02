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02 Mayıs 2022 Pazartesi 07:31:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 10:56:00

İspanya çıkarması

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En son ekranlara veda eden 'Hercai' dizisinde rol alan oyuncu İlay Erkök, yurtdışına açılıyor. Oyuncu, Barcelona'da uluslararası bir proje için dünyaca ünlü bir isimle bir araya geldi.

En son ekranlara veda eden 'Hercai' dizisinde rol alan oyuncu İlay Erkök, yurtdışına açılıyor. Oyuncu, Barcelona'da uluslararası bir proje için dünyaca ünlü bir isimle bir araya geldi. Erkök, 'Julia'nın Gözleri', 'Ceset', 'Görünmeyen Misafir', 'Fırtına Anı' gibi projelere imza atan İspanyol yönetmen ve senarist Oriol Paulo ile buluştu. Erkök'ün Paulo'nun yeni projesinde yer alacağı senaryo ve karakter üzerine uzun bir sohbet gerçekleştirdiği öğrenildi. Oyuncu, İspanya'da Premios Telenovelas Espana'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

Etiketler : İspanya çıkarması Hercai Barcelona
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