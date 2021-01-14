İsmail Hacıoğlu'nun keyfi yerinde!

İhanet iddialarıyla gündeme gelse de eleştirileri kulak arkası eden başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, kız arkadaşı Merve Çağıran'la uyurken çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Çağıran kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, "Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok" demişti.

