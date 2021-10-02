Yeni dizisinde şaşırtacak

İsmail Hacıoğlu, MF Yapım imzalı 'Mahkum' dizisiyle anlaşma imzalayarak yeni sezonda bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hacıoğlu, yeni projesinde ters köşe bir rolle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Oyuncu, canlandıracağı karakterle ilgili provalarını tamamladıktan sonra yakın bir tarihte sete çıkacak.