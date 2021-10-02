02 Ekim 2021 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 14:30:00
İsmail Hacıoğlu'ndan sürpriz proje! Yeni dizisinde şaşırtacak
'Kesişme İyi ki Varsın Eren' filminin çekimlerini tamamlayan İsmail Hacıoğlu, yeni bir projeye imza attı.
İsmail Hacıoğlu, MF Yapım imzalı 'Mahkum' dizisiyle anlaşma imzalayarak yeni sezonda bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hacıoğlu, yeni projesinde ters köşe bir rolle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Oyuncu, canlandıracağı karakterle ilgili provalarını tamamladıktan sonra yakın bir tarihte sete çıkacak.