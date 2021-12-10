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10 Aralık 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 11:30:00

İsmail Balaban, İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı! Survivor'dan evlilik mi çıkacak?

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İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan ile ayrılmasından ardından Survivor 2021 yarışmasında tanıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı.

Survivor 2021 yarışmasında şampiyon olarak adını duyuran İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan ile ayrılmasından kısa bir süre sonra programda tanıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı. Çift hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Düğün dansları için kurs veren bir internet sayfası İsmail Balaban'ı zeybek oynarken paylaştı. Sayfanın İlayda Şeker'i etiketlemesi "evleniyorlar" iddialarını beraberinde getirdi. Balaban ve Şeker cephesinden çıkan haberlerle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Etiketler : survivor survivor 2021 ismail balaban ilayda şeker magazin
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