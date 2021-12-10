Survivor'dan evlilik mi çıkacak?

Survivor 2021 yarışmasında şampiyon olarak adını duyuran İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan ile ayrılmasından kısa bir süre sonra programda tanıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı. Çift hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Düğün dansları için kurs veren bir internet sayfası İsmail Balaban'ı zeybek oynarken paylaştı. Sayfanın İlayda Şeker'i etiketlemesi "evleniyorlar" iddialarını beraberinde getirdi. Balaban ve Şeker cephesinden çıkan haberlerle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.