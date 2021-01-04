04 Ocak 2021 Pazartesi 17:15:00 - Güncelleme:04 Ocak 2021 Pazartesi 17:15:00
Işın Karaca'dan örnek davranış
31 Aralık akşamı özel bir internet sitesinde yayınlanan Işın Karaca yılbaşı gazinosu izleyenlerinden tam not aldı.
10 aydır çalışmayan müzik ve eğlence sektörü için “iyilik bulaşıcıdır” mottosu ile yola çıkan Işın Karaca, sahne alan tüm müzisyen, solist ve tüm teknik çalışanların ödemesini sponsorsuz ve tamamıyla kendi cebinden yaptı.
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