VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Katar: Gazze'de çatışmalara insani aranın başlama vakti gelecek saatlerde açıklanacak
Toyota, park freni ve ön cam arızaları nedeniyle 580 bini aşkın aracını geri çağırdı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 14 bin 532'ye yükseldi
İstanbul ve Bursa'da "Narkogüç" operasyonu: 156 gözaltı
Batı'nın makyajı Gazze'de döküldü
Avrupa Parlamentosu üyesinden Başkan Erdoğan'a övgü
23 Kasım 2023 Perşembe 08:15:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 08:15:00

Işın Karaca 'şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi! Ünlü isim rakiplerine gönderme yaptı

ABONE OL

Işın Karaca, 'şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine sert yanıt verdi. Işın Karaca, "Ses var bende, sesimi bir yere sığdıramıyorum, sen de vücut kullanıyorsun" diyerek dekolte giyinen rakiplerine gönderme yaptı.

Işın Karaca, 'şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi. 'Bambaşka Sohbetler' programında konuşan Karaca, "Ses var bende, sesimi bir yere sığdıramıyorum, sen de vücut kullanıyorsun" diyerek dekolte giyinen rakiplerine gönderme yaptı. Geçtiğimiz günlerde Can Yapıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde evlenen Karaca, ''Bir sabah uyandık hadi bugün evlenelim dedi. Yurtdışındaydık. Herkes şok, ben bile şok. Sadece o gün evlenmek istedik'' dedi.

Etiketler : şarkıcı ışın karaca eleştiri
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
Tedavi bitti, selameti yakın

Tedavi bitti, selameti yakın
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX