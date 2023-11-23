Işın Karaca, 'şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi. 'Bambaşka Sohbetler' programında konuşan Karaca, "Ses var bende, sesimi bir yere sığdıramıyorum, sen de vücut kullanıyorsun" diyerek dekolte giyinen rakiplerine gönderme yaptı. Geçtiğimiz günlerde Can Yapıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde evlenen Karaca, ''Bir sabah uyandık hadi bugün evlenelim dedi. Yurtdışındaydık. Herkes şok, ben bile şok. Sadece o gün evlenmek istedik'' dedi.