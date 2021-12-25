Işıltılı bir hayatım yok

25 Aralık 2021 Cumartesi 20:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 20:30:00
ışıltılı bir hayatım yok
Geçtiğimiz aylarda dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni komedi dizisinin hazırlıklarına başladığını duyuran Gülse Birsel, şık kıyafetlerle çekilen pozlarını paylaştı.
Yeni dizisinin senaryosunu yazmaya devam ettiğini söyleyen Birsel paylaşımında "Yine bazı süslü pozlarımla karşınızdayım. Sanmayın ki ışıltılı bir hayatım var. Bunları yapıp yapıp eve gelip kutudan helva çatallayarak dizi yazıyorum, merak etmeyin gardaşım" ifadelerini kullandı.