VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Onay verilirse
Baharın müjdecisi
Yabancı konuklardan yoğun ilgi
At kuyruklu Sibel
Işıl ışıl sarışın
Ben bir markayım
Batman'da izdiham
Tarkan tatil sezonunu açtı
Gençlerdeki öfke depresyon habercisi
Baharda fit ve zinde olmanın 10 yolu
Vnin kansere iyi geldiğinin kanıtı yok
Kovid-19 sonrası solunum terapisi nefes aldırıyor
Sağanak yağmur geliyor
İşte 27 Mart 2022 koronavirüs tablosu
Müzakereler için kritik karar
Katar'da 'Rusya-Ukrayna savaşı' toplantısı
Pençe Şimşek bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
Ramazan ayı erzak kolileri satışta
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem
Almanya'da Türkleri rencide eden ödev!
SGK'nin kreş desteği 18 bin çalışan annenin yüzünü güldürdü
Ukrayna'nın yetim çocuklarına Türkiye'nin kapısı 'First Lady' diplomasisiyle açıldı
63 yıllık süreç!
Macron'dan Biden'a uyarı
28 Mart 2022 Pazartesi 07:31:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 08:31:00

Işıl ışıl sarışın

ABONE OL

Hande Yener, hafta sonu Kıbrıs'taydı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, sarıya boyattığı ve aralarına pembe renkler attırdığı saçlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hande Yener, hafta sonu Kıbrıs'taydı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, sarıya boyattığı ve aralarına pembe renkler attırdığı saçlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yeni imajıyla hayranlarını ikiye bölen Yener, tarzıyla ilgi odağı oldu. Dodo bar Or imzalı kostümüyle sahnede ışıl ışıl olan Yener'in kıyafetinin değerinin 20 bin TL olduğu öğrenildi.

Etiketler : Işıl ışıl sarışın Hande Yener Kıbrıs
Kızım istedi söyledim

Kızım istedi söyledim
Eymen için ayakta

Eymen için ayakta
İcra takibinden Mutlu!

İcra takibinden Mutlu!
Şaşırtan özel hayat açıklaması

Şaşırtan özel hayat açıklaması
Sali, Times Meydanı'nda

Sali, Times Meydanı'nda
İşim tutmasada takılmıyorum

İşim tutmasada takılmıyorum
Aslı'ya kardeş uyarısı

Aslı'ya kardeş uyarısı
Gülşen'i konuşmak yasak

Gülşen'i konuşmak yasak
Biz hep bahardık

Biz hep bahardık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER