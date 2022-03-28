Işıl ışıl sarışın

Hande Yener, hafta sonu Kıbrıs'taydı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, sarıya boyattığı ve aralarına pembe renkler attırdığı saçlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yeni imajıyla hayranlarını ikiye bölen Yener, tarzıyla ilgi odağı oldu. Dodo bar Or imzalı kostümüyle sahnede ışıl ışıl olan Yener'in kıyafetinin değerinin 20 bin TL olduğu öğrenildi.