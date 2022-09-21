Isabella düeti

Rapçi Sefo, İstanbullu hayranlarıyla buluştu. Sefo, sosyal medyada 'Isabelle' şarkısını org çalarak seslendiren 12 yaşındaki fenomen Fevzi Kaan Türker'e verdiği sözü tuttu. Fevzi ile sahneyi paylaşan Sefo konserinde Rapçi Türker'i Samsun'dan İstanbul'a konseri için özel olarak getirtti. Sefo Fevzi'ye mikrofon hediye etti.