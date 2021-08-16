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16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:00:00

Irmak'tan yeni skandal

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Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, bir skandala daha imza attı.

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz hafta trafikte tartıştığı bir kişinin suratına tüküren şarkıcı, bu kez Sakarya'nın Karasu ilçesindeki konserinde sahnede birkaç dakika hareketsiz kaldı. Bu şekilde sezsiz kalan şarkıcı 5 dakika sonra şarkılarını seslendirdi. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına adeta şok yaratan Irmak Arıcı'nın iddialara göre sahneden indirildiği öğrenildi.

Etiketler : Mustafa Ceceli Mühür Irmak Arıcı
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