Irmak Arıcı yaşadıklarını anlattı: Psikolojiyi yönetmek zor

Genç şarkıcı Irmak Arıcı depremin vurduğu Kahramanmaraş Elbistan'a gitti. Çadır kentte afetzedelere yardımları dağıtıp moral veren şarkıcı yaşadıklarını şöyle anlattı: ''İnsanlara 'nasılsınız?' demekten utanır halde oraya gittik. Yaşadıkları hiç kolay değil. Orada sivil toplum kuruluşları ve birçok gönüllüyü yarım saatlik uykuyla gördük. Orada psikolojiyi yönetmek de çok zor. Orada 'psikolojik enkazı nasıl kaldıracağız?' diyen yetkililer var. Bu olaydan ders çıkarmalıyız" dedi.

