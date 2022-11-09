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09 Kasım 2022 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 14:30:00

‘İrem'e sinir olmuştum'

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Popçu Hande Ünsal, İrem Derici'ye bir dönem sinir olduğunu söyledi.

Popçu Hande Ünsal, İrem Derici'ye bir dönem sinir olduğunu söyledi. Popçu, Number1 Türk FM'de DJ Kadir Çetin'in programına konuk oldu. Ünsal, "Acemi Balık şarkısını coverlamak istiyordum aslında İrem Derici, benden önce davrandığı için sinir olmuştum" dedi. Sektörde duygusal olmamak gerektiğini belirten popçu, "Biraz taş gibi durmak lazım bu sektörde. Duygusallık ön planda olamamalı, gardını alarak devam etmek gerekiyor" dedi.

Etiketler : İrem Popçu Hande Ünsal İrem Derici
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