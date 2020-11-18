  • BIST
    1272.17
  • Dolar
    7,7347
  • Euro
    9,1964
  • Altın
    467,9500
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni koronavirüs tedbirleri Cuma günü başlıyor
Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırı sonucu araçlar alev aldı
Putin: Kimse Türkiye'yi suçlayamaz
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti
ABD, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını azaltıyor
Azerbaycan tezkeresi kabul edildi!
MEB'den uzaktan eğitim açıklaması
Serbest dalışçı Fatma Uruk dünya rekoru kırdı
İstanbul Ümraniye'de canlı bomba alarmı
Bakan Koca koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı
İtalya'da 3 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı
Koronavirüse karşı yeni tedbirler belli oldu
İrem Sak'ın panik anları...
Avusturya'da karantina uygulaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
MSB: NEXUS ACE görevi icra edildi
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor
Bugün burçları neler bekliyor? 18 Kasım 2020 Çarşamba günlük burç yorumları
Pandemide prematüre bebek doğumları arttı
Vali Yerlikaya: Projenin 700 gün, içerisinde tamamlanması bekleniyor
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Altun'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Tamamen asılsızdır
"2021 yılı terör örgütünün son perdesidir"
"İki yol da CHP başkanına yakışmıyor"
18 Kasım 2020 Çarşamba 10:31:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 10:31:00

İrem Sak'ın panik anları... Ünlü oyuncu Abisi Ayberk Sak'a verdiği sözü tutamadı

ABONE OL

Daha önceki röportajında 'Abime söz verdim kasksız trafiğe çıkmayacağım' diyen İrem Sak, bu kez ağabeyi Ayberk Sak'a verdiği sözü tutamadı.

İrem Sak, trafiğe çözüm için aldığı ve sıkça kullandığı scooterıyla her zaman olduğu gibi yine Nişantaşı sokaklarında boy gösterdi. Önlemlerini almadan dışarı çıkan oyuncu, "Aman abim görmesin" diye konuştu.

Ceyda Ateş: Nazara inanmıyorum

Ceyda Ateş: Nazara inanmıyorum
Çırağan'da düğün var

Çırağan'da düğün var
Ünlü DJ Burak Yeter: En iyi 100 DJ arasındayım

Ünlü DJ Burak Yeter: En iyi 100 DJ arasındayım
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den samimi açıklamalar: Oyunculuk kolay kolay bırakılmaz

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den samimi açıklamalar: Oyunculuk kolay kolay bırakılmaz
Şafak Sezer'in diyabetle mücadelesi! 'Kilo verirken belirli rahatsızlıklar çektim'

Şafak Sezer'in diyabetle mücadelesi! 'Kilo verirken belirli rahatsızlıklar çektim'
Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...

Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...
Demet Şener Küpeli mağaza açtı... Hadise ve Seda Sayan destek oldu

Demet Şener Küpeli mağaza açtı... Hadise ve Seda Sayan destek oldu
Aslı'yı görenler şaşırıyor

Aslı'yı görenler şaşırıyor
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den maske takmayanlara sert çıkış: Sizin yerinize ben utanıyorum

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den maske takmayanlara sert çıkış: Sizin yerinize ben utanıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER