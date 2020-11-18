18 Kasım 2020 Çarşamba 10:31:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 10:31:00
İrem Sak'ın panik anları... Ünlü oyuncu Abisi Ayberk Sak'a verdiği sözü tutamadı
Daha önceki röportajında 'Abime söz verdim kasksız trafiğe çıkmayacağım' diyen İrem Sak, bu kez ağabeyi Ayberk Sak'a verdiği sözü tutamadı.
İrem Sak, trafiğe çözüm için aldığı ve sıkça kullandığı scooterıyla her zaman olduğu gibi yine Nişantaşı sokaklarında boy gösterdi. Önlemlerini almadan dışarı çıkan oyuncu, "Aman abim görmesin" diye konuştu.