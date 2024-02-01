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Detoks suyu yanında
New York sahnesinde
01 Şubat 2024 Perşembe 07:25:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 07:25:00

İrem Sak'ın detoks suyu yanında

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Basketbolcu Furkan Korkmaz'la uzun bir süredir mutlu ilişkisi olan oyuncu İrem Sak, elinde detoks suyu ve fit haliyle dikkat çekti.

Basketbolcu Furkan Korkmaz'la uzun bir süredir mutlu ilişkisi olan oyuncu İrem Sak, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Oyuncu, City's'te dünyaca ünlü mağazaları dolaşarak yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Siyah kombiniyle dikkat çeken oyuncunun, elinde detoks suyu olduğu görüldü. Fit haliyle dikkat çeken İrem Sak, habercilerin sorularına cevap vermedi.

Etiketler : oyuncu irem sak detoks suyu
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