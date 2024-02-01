Detoks suyu yanında

Basketbolcu Furkan Korkmaz'la uzun bir süredir mutlu ilişkisi olan oyuncu İrem Sak, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Oyuncu, City's'te dünyaca ünlü mağazaları dolaşarak yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Siyah kombiniyle dikkat çeken oyuncunun, elinde detoks suyu olduğu görüldü. Fit haliyle dikkat çeken İrem Sak, habercilerin sorularına cevap vermedi.