İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması

Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak’ın yılanlı küpesine gönderme yaparak ‘’Kalbinizin güzelliği küpelerinize yansımış’’ yazdı. Sak’ın verdiği yanıt ise güldürdü: "Arkandan çok konuşuyorum. Keşke bana küssen."