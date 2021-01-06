06 Ocak 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 10:30:00
İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması
İrem Sak, oyuncu arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'na yazdığı yorumla olay oldu.
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak’ın yılanlı küpesine gönderme yaparak ‘’Kalbinizin güzelliği küpelerinize yansımış’’ yazdı. Sak’ın verdiği yanıt ise güldürdü: "Arkandan çok konuşuyorum. Keşke bana küssen."
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