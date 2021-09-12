Furkan'la 'Sak'lambaç

Oyuncu Okan Çabalar'la 3 yıllık ilişkilerini noktaladıktan sonra kalbini uzun bir süre aşka kapatan İrem Sak, gönlünü NBA yıldızına kaptırdı. En son ekranlara veda eden 'Çukur' adlı dizide rol alan oyuncu, Philadelphia 76ers forması giyen 24 yaşındaki basketbolcu Furkan Korkmaz ile yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikili, önceki gün Yeniköy'de objektiflere yakalandı. Bir mekanda baş başa romantik akşam yemeği yiyen çiftin keyifleri yerindeydi ancak çıkışta kameraları görünce panikledi. İkili, gazetecilerin sorularına cevap vermeden aynı araca binerek uzaklaştı.