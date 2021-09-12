Furkan'la 'Sak'lambaç

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12 Eylül 2021 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 14:30:00

İrem Sak kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile yeni bir aşka yelken açtı

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Oyuncu İrem Sak, NBA'de Philadelphia 76ers'te forma giyen Furkan Korkmaz ile yeni bir aşka yelken açtı. Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcuyla ilk kez el ele görüntülendi.

Oyuncu Okan Çabalar'la 3 yıllık ilişkilerini noktaladıktan sonra kalbini uzun bir süre aşka kapatan İrem Sak, gönlünü NBA yıldızına kaptırdı. En son ekranlara veda eden 'Çukur' adlı dizide rol alan oyuncu, Philadelphia 76ers forması giyen 24 yaşındaki basketbolcu Furkan Korkmaz ile yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikili, önceki gün Yeniköy'de objektiflere yakalandı. Bir mekanda baş başa romantik akşam yemeği yiyen çiftin keyifleri yerindeydi ancak çıkışta kameraları görünce panikledi. İkili, gazetecilerin sorularına cevap vermeden aynı araca binerek uzaklaştı.

Etiketler : irem sak okan çabalar çukur dizi furkan korkmaz
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