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24 Aralık 2023 Pazar 07:40:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 07:40:00

İrem Derici, Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

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İrem Derici popçu Murat Boz'la düet yapmak istediğini açıkladı.

İrem Derici popçu Murat Boz'la düet yapmak istediğini açıkladı. Derici, YouTube'da Kral Müzik kanalına konuk olan ve müzik dünyasının ele alındığı programda Derici, "Murat Boz'la düet yapmayı çok istiyorum. Zaten ona da 7 ay önce 'Yeter! 2 yılda bir Ebru Gündeş'le düet yapıyorsun. Bizim yüzümüz gülmesin mi?' diye mesaj atmıştım. Murat iyi dans eden biri. Murat'la beraber bir düet yapıp, klipte dans etmeyi çok istiyorum. Valla gerekirse Murat'ı bayıltıp kaçırır ama yine o düeti yaparım" dedi.

Etiketler : irem derici murat boz düet
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