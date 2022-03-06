Selami Şahin bir dönem oğlu Lider ile birlikte olan İrem Derici'ye veto koydu. Sanatçının Derici'nin bir programda şarkısını okuduğunu görünce kanala ihtarname gönderdiği iddia edildi.

Sanatçı Selami Şahin İrem Derici'ye ambargo koydu. Sanatçı, oğlu Lider Şahin'in eski aşkı İrem Derici'nin Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu yaptığı 'Şarkılar Bizi Söyler' programında şarkısını okuduğunu görünce sinirlendi. İddialara göre Şahin fragmanı görünce kanala ihtarname gönderdi. Şahin'in "İrem benim şarkımı okuyamaz" dediği iddia edildi. İrem Derici'nin fragmanda sanatçının 'Sefam Olsun' adlı parçasını seslendirdiği görüldü. Lider Şahin'in annesi Didem Şahin, İrem Derici'yi kastederek attığı "Horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün" tweet'i tepki çekmişti.