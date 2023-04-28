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28 Nisan 2023 Cuma 14:17:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 14:17:00

İpek Tuzcuoğlu: Mütevazı bir hayat yaşıyorum

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Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu İpek Tuzcuoğlu, "Daha izole, sakin ve minimalist bir hayat yaşıyorum. Ruhumu hep dingin ve dengede tutmaya çalışıyorum" dedi.

Bir döneme damga vuran 'Asmalı Konak' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İpek Tuzcuoğlu, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Shoemol'ın açılışında görüntülenen oyuncu, yeni sezonda ekranlarda olacağını belirterek, "Seyirciler değişik bir İpek görecekler. Eylülde ekranda olacağım. Saçlarım da değişik olacak" dedi. Son yıllarda sakin bir hayat yaşadığını söyleyen Tuzcuoğlu, "Daha izole, sakin ve minimalist bir hayat yaşıyorum. Sadece görsel anlamda değil, ruhsal anlamda da... Ruhumu hep dingin ve dengede tutmaya çalışıyorum. Daha mütevazı yaşıyorum" dedi.

ÖNCE İNSAN SONRA OYUNCUYUM

Tuzcuoğlu habercilerin, "Ünlü olmayı bir kenara mı bıraktınız?" sorusuna, "Önce insan olmak ondan sonra oyuncu olmak. Önce ben ünlüyüm diye gezmemek. Benim formülasyonum bu kadar basit. Şöhretli hayatı ön planda tutmayı tercih etmedim. Gençken bir şeyler heves ediyorsun ama yaş aldıkça hayatı fark ediyor ve olgunlaşıyorsun. Ben de sükunetli bir hayat seçtim" dedi. Genç jenerasyonu beğendiğini söyleyen Tuzcuoğlu, "Gençler çok yetenekli... Oyuncuklarını büyütüyorlar. İyi senaryo ve iyi yönetmen olursa dizi parlatıyorlar" dedi.

Etiketler : asmalı konak ipek tuzcuoğlu oyuncu
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